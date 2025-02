Ilrestodelcarlino.it - "Una volta erano subito reperibili"

Silvana Bocchini si lamenta del fatto che adesso i medici di base sono troppo impegnati ed è difficile fissare una visita. "Il dottore unaerareperibile. Potevi entrare nell’ambulatorio e farti visitare senza attendere troppo. Era facile chiamarlo al telefono. Ora invece con questi dottori che lavorano in ambulatori con altri medici ci vuole una mezza giornata per riuscire a fare una visita. Per fortuna che c’è mia figlia che è più pratica di me con il telefono. Per parlare con la mia dottoressa infatti ci vogliono delle ore. L’altra mattina l’ho chiamata fino alle 12 e non sono mai riuscita a prendere la linea. Poi fortunatamente è arrivata mia figlia che ha mandato alla dottoressa un messaggio e lei ha risposto".