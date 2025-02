Agi.it - Una valanga sul Monte Cusna travolge due escursionisti

AGI - Stamane il Soccorso alpino dell'Emilia-Romagna è stato allertato per unasul, che ha travolto e sepolto due persone. Una squadra era già presente in zona ed è intervenuta immediatamente, estraendo i due travolti in tempi rapidi. Le persone coinvolte sono state recuperate in buone condizioni di salute, senza traumi, ma comprensibilmente spaventate dall'accaduto. Lo riferisce Emilia Romagna Meteo.