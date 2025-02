Ilrestodelcarlino.it - Una sfida che riguarda tutti

Non è solo una questione cheil mondo delle imprese o i rapporti di forza della geopolitica mondiale. I possibili, anzi probabili, dazi degli Usa sui prodotti europei incideranno sulla carne reale del nostro tessuto produttivo, e rischiano di creare più danni di quanto potrebbe già fare una crescita economica tornata al blando ritmo pre-pandemia, dopo il rimbalzo degli anni post-Covid. Per questo serve una risposta corale, se i dazi diventeranno realtà: in gioco non ci sono solo gli affari di alcune imprese, ma la tenuta complessiva del tessuto produttivo locale. E il destino di un modello di sviluppo che ha giustamente puntato, negli anni passati, sull’internazionalizzazione ai livelli. E che non va disperso.