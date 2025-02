Spazionapoli.it - Una “maledizione” per il Napoli: torna titolare dopo 147 giorni

CalcioUltimissime – Problemi per Antonio Conte a poche ore dal match contro l’Udinese: scatta l’emergenza al MaradonaDall’inizio del nuovo anno, ilsta vivendo una vera e propriasulla fascia sinistra. Kvaratskhelia ha chiesto la cessione, il suo erede acquistato nel mercato invernale non è ancora in condizione di scendere dae in difesa ci sono ben due terzini infortunati. Ecco le ultimissime sul Calcioin vista della gara contro l’Udinese.Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Troise su X, Antonio Conte deve rimediare alla doppia assenza di Olivera e Spinazzola, mandando in campo dall’inizio Pasquale Mazzocchi.l’infortunio di Olivera, continua ladella fascia sinistra. Si ferma Spinazzola per mal di schiena, toccherà a Mazzocchi giocare a sinistra.