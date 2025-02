Ilrestodelcarlino.it - Una maglietta contro il razzismo: nuova Virtus e Happy Rimini in campo per il match della pace

Cesena, 9 febbraio 2025 – Eccolo qui il lato più bello dello sport, che è anche quello più vero e che nulla ha a che fare con quello che si è visto – e sentito – lunedì aquando la mamma di un’atletaUnder 19Cesena ha insultato con frasi razziste un’atleta dell’Basket. La mamma ha ricevuto due anni di daspo; la ragazza denigrata, che aveva lasciato ilper fronteggiare la donna che si accanivadi lei, non è stata squalificata e la, che in ogni caso era estranea ai fatti, dovrà giocare le prossime tre gare interne dell’under 19 a porte chiuse. E il club riminese invece che ha fatto? Ha fatto quello che insegna lo sport: rimesso la palla al centro, chiedendo a tutti, in particolare a chi in questi giorni sta diffondendo odio sulle pagine dei social network, di smetterla e di dare piuttosto una seconda possibilità alla mamma.