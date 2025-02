Ilgiorno.it - Una giornata speciale per trovare lavoro. Le aziende incontrano i candidati del territorio

Il Comune di Muggiò, su impulso dell’assessore con delega alMariano Piazzalunga, in collaborazione con il Consorzio Desio Brianza, Afol Centro per l’Impiego Monza e Confartigianato, e la partecipazione di alcune primariedel, organizzano un Recruiting day per la ricerca di personale di varia qualifica in cerca di opportunità lavorative. L’appuntamento è per venerdì 14 febbraio dallo 9.30 alle 12.30, presso il Centro culturale Pier Paolo Pasolini in Villa Casati, sede del Comune, in piazza Matteotti 1. Con l’occasione lee agenzie Agentrix, Fresenius Kabi Srl, Sps Srl, Afol Monza Brianza, Massironi Carni, Omg Srl, Insupport, Malvestiti Spa, Apa Confartigianato, si presenteranno e offriranno opportunità immediate di colloquio per diversi profili professionali, tra cui operai generici e specializzati in vari settori, magazzinieri, falegnami, meccanici auto, conduttori di mezzi pesanti e camion, addetti alla segreteria, ufficio contabilità, comunicazione e marketing, cucitrici, tappezzieri, macellai, installatori e manutentori impianti, tecnici di laboratorio e controllo qualità, tecnici hardware, autocad, addetti alla pulizia, assistenti familiari.