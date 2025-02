Ilrestodelcarlino.it - "Una gara come questa desta preoccupazione"

Il famoso ‘saltino’ di qualità non riesce proprio ad arrivare. Dopo le due gare confortanti con Cremonese e Mantova, la caduta di Marassi contro una Sampdoria non propriamente irresistibile lascia un Mandelli preoccupato. "Non abbiamo avuto un grande approccio alla, siamo stati timorosi e abbiamo subito l’ambiente, diciamo che siamo partiti col freno a mano tirato. Abbiamo avuto però la grande occasione con Di Pardo, forse se l’avessimo messa dentro lasarebbe cambiata. Fatalità, sulla ripartenza hanno segnato loro e dopo è diventato tutto complicato. Siamo rimasti in partita contro una squadra forte e che stava bene, ma evidentemente c’è mancato qualcosa per poter raddrizzare la partita, E’ stata comunque una partita che ti fa venire mille pensieri, adesso è necessario analizzarla con la giusta lucidità".