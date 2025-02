Napolitoday.it - "Una bella rigata e vedi quanto ti costa": parcheggiatore abusivo denunciato

Leggi su Napolitoday.it

Un uomo di 50 anni,, è statodai carabinieri per tentata estorsione e per inosservanza dell'ordinanza prefettizia istitutiva della zona rossa. L'uomo è stato sorpreso a via Filangieri, quartiere Chiaia, dai militari del nucleo radiomobile di Napoli. Secondo.