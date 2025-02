Ilfattoquotidiano.it - “Un prete mi faceva sempre sedere sulle sue ginocchia. Mi sentivo strana. Vorrei rivederlo per vendicare quella bambina”: Emanuela Folliero a “Verissimo”

“Nella mia città c’era unche misue. Non è successo nulla, ma mi. Tu senti, anche quando hai 8 anni, che c’è qualcosa che non va e se lo percepisci e se me lo ricordo tuttora vuol dire che c’era qualcosa che non andava bene.oggi perche non si sentiva bene con sé stessa”, ha rivelatodurante l’intervista concessa al programma “”, condotto da Silvia Toffanin.Bellissima, sorridente ed emozionata. Così è entrata nello studio di Mediaset la storica annunciatrice di Rete4 che, in occasione dell’ospitata concessa alla collega Toffanin, festeggiava i 60 anni.ha raccontato (in breve) alcuni passi della sua carriera nel mondo dello spettacolo, il rapporto che la lega con il figlio Andrea ed anche il legame con la madre.