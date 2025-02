Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline: Michele in Pericolo!

Unalrischia di essere scoperto. Si teme per Assane. Rossella ed un incontro inaspettatoUnal: un nuovo significativo confronto per Rossella! Rosa e Pino cedono alla passione! Samuel scopre la verità su Micaela e Fausto! Michele perde le tracce di Assane e finisce in una situazione di grave!Incontri, sparizioni, dubbi, insicurezze, bugie e svolte: gli episodi della soap napoletana che saranno trasmessi a metà Febbraio 2025 saranno a dir poco emozionanti! LeUnalsulleindicano che, la risoluzione del caso Fusco, dopo l’intervento di Ornella Bruni, sarà sempre più fattibile. Rossella finalmente ascolterà il racconto di una persona che sarà fondamentale per lei! Intanto, nei campi dei Gagliotti, accadrà qualcosa di brutto che esporrà a gravissimi rischi anche Michele.