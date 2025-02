Bergamonews.it - Un Posch in più per le rotazioni difensive dell’Atalanta: a Verona un esordio da titolare convincente

La storia è piena di colpi imprevisti o last-minute sul mercato che finiscono per avere un impatto immediato a breve e a lungo termine: Mateo Retegui acquistato nel giro di quattro giorni dopo il ko di Scamacca in estate ne è la dimostrazione. Risposta pronta alle esigenze, come è stato l’acquisto di Stefandopo gli infortuni occorsi a Kossounou e Scalvini.Annunciato la mattina dell’ultimo giorno della sessione invernale, proiettato in campo la sera successiva contro il Bologna,cinque giorni dopo a. Dando immediatamente risposte, soprattutto al Bentegodi: protagonista in fase offensiva, attento in fase difensiva. Nessuna sorpresa, visto che si parla di un giocatore che nelle ultime due stagioni è stato una colonna dei rossoblù e protagonista del gruppo che ha conquistato la qualificazione in Champions League.