Iodonna.it - Un menù studiato per stupire senza stress. Dal primo al dessert, ecco i piatti ideali per un San Valentino intimo, raffinato e soprattutto… super gustoso

Leggi su Iodonna.it

Le temperature ridotte e il desiderio di intimità potrebbero far propendere alcune coppie per una cena tra le mura di casa in occasione di San. In effetti, non c’è niente di meglio di dedicare del tempo al proprio partner nel silenzio e nella tranquillità del proprio nido d’amore. Una cena preparata con le proprie mani può risultare addirittura più romantica di una a lume di candela in un locale chic, basta scegliere il giusto menu e avere qualche accortezza. San2025: le idee regalo beauty guarda le foto Parola d’ordine: semplicitàPer evitare momenti imbarazzanti, è importante preparare qualcosa che sia facile da mangiare (e da cucinare).