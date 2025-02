Vicenzatoday.it - Un Lane irriconoscibile affonda nel lago

Leggi su Vicenzatoday.it

L’assenza di Leverbe consegna al match una difesa da banda del buco, il centrocampo soffre inoltre sia il campo pesante che una evidente mancanza di idee e in prima linea, specie nel primo tempo, i biancorossi non pungono affatto. Qualche occasione in più nella ripresa ma anche tata confusione.