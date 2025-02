Lanazione.it - Un inverno come una volta: "Eppure seggiovia chiusa. E bimbi al freddo all’asilo"

Durissima presa di posizione della minoranza consiliare del Comune di Abetone Cutigliano, nei confronti dell’amministrazione del sindaco Gabriele Bacci. "Abetone, unrigido che non si vedeva da tempo!" esordisce il comunicato di "siamoabetonecutigliano", formazione guidata da Andrea Tonarelli, parlando della gestione della cosa pubblica e dando inizio così alla descrizione degli eventi che non hanno digerito. "Scuola dell’infanzia, ovvero l’asilo, lasciato alda una gestione pressoché dubbiosa rispetto a un impianto di riscaldamento praticamente nuovo, sul quale abbiamo già chiesto delucidazioni e continueremo a monitorare con attenzione". La nota prosegue puntando l’indice verso uno degli impianti comunali dati in gestione a una società privata: "Ladella pista Chierroni presso Le Regineproprio quando l’affluenza è massima.