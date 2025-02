Ilrestodelcarlino.it - Un eurogol di Sabatini. Marina in zona playoff

mariba 1 vismara 0: Sollitto, Burini, Giovagnoli, Cucinella, Droghini, Sabbatini (38’st Carloni), Rossetti, Gregorini, Massaccesi, Daidone (18’st Catalani A.), Pierandrei (45’st Catalani T.). All. Profili VISMARA: Melchiorri, Oliva, Morani (30’st Capomaggi), Palazzi, Cenciarini (41’st Harrach), Del Pivo, Mazzarri, Pistola, Montanari, Gaudenzi, Bertuccioli (30’st Carnaroli) All. Fulgini ARBITRO: Alfonsi di San Benedetto del Tronto RETI: 13’st Sabbatini (M) Sabbatini si inventa un gran gol ed ilsi prende altri 3 punti. Ne fa le spese il Vismara che alza bandiera bianca ed abbandona il terzo posto in graduatoria proprio a beneficio dei rivieraschi. Primo tempo intenso anche se privo di occasioni clamorose. Nel complesso meglio il, anche se la chance più ghiotta capita al Vismara sugli sviluppi di una punizione a 2 in area biancoazzurra, scaturita da un’incomprensione tra Droghini e Sollitto.