Un Carpi da sogno riesce a far suo il derby con Bologna

La Len Solutionpiù bella della stagione sceglie ilcolseconda per vincere il suo primo scontro diretto e fa un bel balzo nella corsa playoff di Serie A Silver. I ragazzi di Agazzani si impongono 26-21 dopo una gara condotta sempre in vantaggio, a parte il -1 (10-11) dell’intervallo. Ma a inizio ripresa con un break di 8-2 i bianconeri scavano un solco chenonpiù a recuperare.: Villarroel, Mohammad, Serafini 7, Mazzanti 2, Nocelli 7, Carabulea 4, Leonesi, Vastano 1, Zuppiroli, Bendini, Bandini 3, Sortino, El Sabbagh 2, Ben Hadj Ali, Pellegrino, Martini. All. Agazzani. Nella prima di ritorno di A Bronze la Pantarei Italia Modena gioca per un tempo alla pari sul campo della capolista Monteprandone (15-15 al riposo) ma poi subisce un break di 10-2 nei primi 17’ della ripresa e cede 29-20.