Un arcobaleno di polemiche

Dopo learriva il volantinaggio. "Proteggiamo i nostri bambini" sostiene Gioventù Nazionale Pavia sulle barricate contro quello che viene definito "l’ennesimo tentativo della sinistra di imporre la propria ideologia nelle scuole, trasformando l’istruzione in un campo di rieducazione politica". Il dito viene puntato contro il percorso "Dentro l’", che affronta temi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere nell’ambito del progetto "Far bene per star bene", promosso dallo sportello antidiscriminazioni del Comune. "Mentre il governo Meloni e Fratelli d’Italia lavorano per difendere la nostra identità, la famiglia e il futuro delle nuove generazioni – aggiunge Gioventù nazionale – a Pavia l’amministrazione spalanca le porte a chi vuole indottrinare i nostri figli con programmi che nulla hanno a che fare con l’educazione".