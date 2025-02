Secoloditalia.it - Ue, Von der Leyen sposa la linea italiana: difesa, distanza da Mosca e dialogo con gli Usa

In ritardo, con prudenza, facendo largo uso della sua proverbiale ed eccessiva diplomazia, la presidente della Commissione Europea Ursula von derè entrata con le mani nel “piatto” della futura Europa: in conferenza stampa da Vilnius, in diretta social, in un’occasione storica – la sincronizzazione delle reti elettriche degli Stati Baltici alla rete europea e il distacco definitivo dalla rete russa – la von derha toccato le corde dell’orgoglio e rilanciato sui temi tanto cari al governo Meloni: “E’ ora di prendere la nostra sicurezza enelle nostre mani ma la Ue è pronta per unrobusto ma costruttivo con gli Stati Uniti d’America tra crescenti incertezze”. Sicurezza, anche sui confini, econ gli Usa, senza andare allo scontro sui dazi. Appoggio pieno all’Ucraina, distacco totale dalla Russia.