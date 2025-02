Ucraina, Zelensky gioca il jolly ‘terre rare’. Putin prepara nuovo attacco

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –“Investite qui”. Le risorse minerarie dell’diventano un elemento chiave nella strategia di Kiev per porre fine alla guerra con la Russia e garantire il futuro sicuro del paese. Mentre la Russia di Vladimirsia schierare altri 100mila soldati per la svolta nel conflitto, il presidente ucraino ha rivolto un appello esplicito agli alleati, percorrendo la strada aperta da Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti ha chiesto esplicitamente “terre rare”, le enormi risorse del sottosuolo determinanti per settori nevralgici dell’economia, in cambio di aiuti militari. “Abbiamo risorse minerarie. Ciò non significa che le diamo via, nemmeno ai partner strategici”, ha scrittosu ‘X’. “Si tratta di partnership. Metteteci dentro i vostri soldi. Investite.