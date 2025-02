Quotidiano.net - Ucraina, Trump parla al telefono con Putin: “Vuole che la gente smetta di morire”

Roma, 9 febbraio 2025 - Donaldha reso noto in una intervista al New York Post di averto alcon Vladimirche, ha aggiunto, "che ladi". "Tutti quei morti. Giovani, giovani, belli. Sono come i vostri figli, due milioni, e per nessuna ragione". Il presidente americano ha solo precisato che è "meglio non dire" quante volte hato con la controparte russa con cui ha detto di avere "un buon rapporto". Non ha quindi spiegato se hato conprima o dopo il suo insediamento alla Casa Bianca lo scorso gennaio. Quanto alla fine della guerra in, nell'"intervista esclusiva concessa ieri a bordo dell'Air Force One",ha detto di augurarsi che questo avvenga "velocemente". Il portavoce del Cremlino, tuttavia, ha detto di non poter né confermare né smentire una telefonata tra i presidenti russo Vladimire americano Donald, di cuiil New York Post.