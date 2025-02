Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Ho parlato con Putin, vuole che la gente smetta di morire”

Il presidente degli Stati Uniti Donaldhaal telefono con il presidente russo Vladimirper cercare di negoziare la fine della guerra in. Lo ha dettoin un’intervista al New York Post a bordo dell’Air Force One. “Meglio non dirlo”, ha rispostoquando gli è stato chiesto quante volte i due leader si fossero parlati.A“importa” delle uccisioni sul campo di battaglia e il leader russo “vedere lasmettere di”, ha detto, secondo cui la guerra che dura da tre anni “non sarebbe mai accaduta” se fosse stato presidente nel 2022. “Ho sempre avuto un buon rapporto con– ha aggiunto– Biden era un imbarazzo per la nostra nazione, un imbarazzo totale”.