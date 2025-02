Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Donaldhaal telefono con Vladimirche, ha aggiunto, "che ladi" nella guerra trae Russia. La conferma arriva in un'intervista rilasciata al New York Post. "Tutti quei morti. Giovani, giovani, belli. Sono come i vostri figli, due milioni, e per nessuna ragione", le .