Ucraina-Russia Trump velocizza il processo di pace con Putin e Zelensky | basta guerra

Il presidente americano insiste nella sua voglia di voler chiudere le ostilità: troppa gente sta morendo e continua a morireUnache deve finire. E’ il monito di Donald. L’aveva promesso durante la campagna elettorale che tra le sue primissime situazioni da gestire e sistemare era lain. E così sta facendo. Anzi, da un certo punto di vista non sta facendo altro che proseguire in maniera veloce per questa situazione.ildicon(Ansa Foto) Cityrumors.itIl presidente americano non perde tempo e chiamaal telefono, facendo ampiamente capire che anche il presidente russo vuole che lafinisca al più presto perché “vuole che la gente smetta di morire” in questatremenda e allucinante tra