UAE Tour Women 2025, trionfo di Elisa Longo Borghini

Roma, 9 febbraio- Il primo mattoncino per la vittoria finale era stato apposto nell'impresa di ieri a Jebel Hafeet: il suggello arriva oggi, giorno che vedemettere definitivamente le mani sull'UAE, con un vantaggio in classifica generale di 2'06" sulla compagna di squadra Silvia Persico e di 2'08" su Kimberley Pienaar. La cronaca Per la piemontese arriva così la vittoria numero 49 in carriera, nonché la prima con la nuova casacca dell'UAE Team ADQ: numeri importanti, così come lo sono quelli di Lorena Wiebes, che si conferma la velocista più forte al mondo aggiudicandosi tutti e tre gli sprint, compreso quello finale di Abu Dhabi davanti a Sara Fiorin e Amelie Dideriksen. I titoloni se li prende però, che ripete il bis a queste latitudini dopo ildel 2023, lanciando al contempo un messaggio forte alle rivali più attese per il prosieguo della stagione: la campionessa italiana in carica, a prescindere dal mai banale cambio di casacca, è già in forma smagliante.