Justcalcio.com - Tuttosport – Milan, il Feyenoord è indecifrabile senza Slot e Gimenez: la scheda

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-09 13:19:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS:Una stagione fin qui vissuta pericolosamente, tra picchi di entusiasmo e momenti di depressione che stanno tuttora mettendo in discussione la bontà del progetto. Per il, da sempre la più discontinua e umorale delle tre grandi storiche olandesi, non era facile ripartire dopo il ciclo di Arnee tante difficoltà erano state messe in conto. Partito direzione Liverpool con l’obiettivo di dare alla sua carriera la spinta definitiva,aveva chiuso a Rotterdam un triennio caratterizzato da una vittoria in Coppa d’Olanda, una finale persa di Conference League contro la Roma e soprattutto la vittoria della Eredivisie 2022-23, merce sempre più rara per una squadra che nel XXI secolo l’ha vinta solo in un’altra occasione.