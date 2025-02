Lanazione.it - Tuoni al carcere di Arezzo. Il caso finisce in parlamento

Leggi su Lanazione.it

"Incomprensibile" o, a pensar male, causato da incompatibilità di opinioni con il datore di lavoro. Così aveva detto fin da subito il garante dei detenuti di Firenze, Eros Cruccolini. Ma il trasferimento della direttrice deldi Sollicciano Antonellaal penitenziario aretino non smette di far discutere anche al di fuori dell’ambiente detentivo. Non tanto per la destinazione, quanto la mancata continuità nel lavoro avviato insieme alle istituzioni per migliorare le note problematiche della casa circondariale fiorentina che si è venuta a creare. Scaduto l’incarico diai primi di febbraio nessuno è ancora stato nominato e al suo posto la reggenza è stata data al direttore che era al San Benedetto di, Alessandro Monacelli. Il traferimento della direttrice è diventato unpolitico ed è finito in