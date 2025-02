Oasport.it - Tuffi, Giovannini e Biginelli trionfano agli Assoluti di Bolzano dalla piattaforma

Vanno in archivio gliInvernali 2025 di. Un’ultima giornata che vedeva l’assegnazione dei titolie che ha visto salire sul gradino più alto del podio Riccardoe Maia.Un successo sofferto quello di, che si è imposto con il punteggio complessivo di 407.25, con un ottimo Francesco Casalini che ha concluso al secondo secondo posto a poco meno di quattro punti (403.95) dal romano.ha avuto come miglior tuffo il triplo e mezzo indietro raggruppato da 74.25, mentre a Casalini non sono bastati 80.25 punti con lo stesso tuffo, con l’atleta della Marina Militare che ha pagato l’errore nel doppio e mezzo rovesciato raggruppato (44.80).Terza posizione per Julian Verzotto, che ha ottenuto 362.50 come punteggio totale, precedendo Leonardo Torres Garcia (353.