Tu non sei una madre sei una… A C’è posta per te choc tra Angelica e Veronica | cosa è successo tra mamma e figlia

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Tu lanon l’hai fatta”. Il pubblico di C’èper te è rimasto impressionato dalla storia del difficile rapporto trae sua. La, rimasta incinta giovanissima, se ne andò via di casa quando la bambina era ancora piccola, lasciandola con il padre per difficoltà economiche e personali. In studio ieri è finita malissimo.“Ho passato anni durissimi, senza sentire il tuo profumo, senza sapere quale fosse il tuo percorso scolastico, senza conoscere sogni e ambizioni. Mi manca tutto di te. Sono qua oggi per dimostrarti quanto mi manchi e per dirti che lati ama sopra ogni, sempre”, dicetra le lacrime.Leggi anche: “Decisione su Javier e Lorenzo”. Grande Fratello, la mossa a sorpresa: si è scoperto tutto“Tu non sei una, sei una.