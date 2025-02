Quifinanza.it - Trump non ha ancora finito la sua “rivoluzione”: cosa farà con aborto, lavoro e istruzione

In meno di un mese alla Casa Bianca, Donaldha già dato scossoni non indifferenti all’interno e all’esterno del Paese. Tra rinnovamento della macchina federale, pugno duro sull’immigrazione, minacce di guerra commerciale e dazi a mezzo mondo, il presidente americano non ha però.Dalle mosse chedeve rivelare dovrebbero svilupparsi sconvolgimenti anche in ambiti come l’, l’università, il, le tasse e l’. Non solo per le promesse gridate in campagna elettorale, ma anche per l’assetto statale che sta prendendo forma tra le mani del tycoon.può evuole fare davveroRibadiamo una premessa fondamentale: il presidente degli Usa non ha di fatto poteri esecutivi, e da solo non può innescare alcun cambiamento politico, giuridico o economico.