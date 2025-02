Liberoquotidiano.it - Trump: "Ho parlato con Putin". Il Cremlino: "No comment". Clamoroso: la fine della guerra?

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lo sosteneva da ben prima che rivincesse le elezioni americane, che con lui la pace tra Russia e Ucraina sarebbe stata raggiunta in tempi rapidi. E lui è ovviamente Donald. E così, se giusto nei giorni scorsi erano trapelate indiscrezioni relative a un possibile incontro trae Vladimir, ecco che negli ultimissimi minuti sono trapelate notizie dall'elevatissimo peso specifico. Infatti, il presidente degli Stati Uniti ha sostenuto di averal telefono proprio con, obiettivo del colloquio negoziare lacontro Kiev. A scriverlo è il New York Post, in un'intervista esclusiva realizzata a bordo dell'Air Force One. Insomma, parole del tycoon. Lo stessoha poi aggiunto che"vuole vedere la gente smettere di morire. Tutti quei morti, giovani, persone bellissime.