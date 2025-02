Secoloditalia.it - Trump: “Ho parlato con Putin, ho un piano per finire la guerra”. Il Cremlino non smentisce

«Quante volte hoal telefono con? Meglio non dirlo»: il presidente degli Stati Uniti Donaldrivela di avere intavolato una trattativa diretta con il presidente russo per cercare di negoziare la fine dellain Ucraina. Lo ha detto in un’intervista esclusiva a una giornalista del New York Post, a bordo dell’Air Force One. L’intervista esclusiva a bordo dell’Air Force Onecrede che a«importi» delle uccisioni sul campo di battaglia, precisa Miranda Devine la giornalista del NYPost che ha ricostruito la giornata tipo del presidente, dalle prime riunioni alle 6 di mattina, alla cena alla Casa Bianca non prima di mezzanotte. Dentro la frenetica routine quotidiana di, l’articolo rivela tra le altre cose cheusa un grande cerotto color pelle sulla mano, a fronte di ‘così tante’ strette di mano, per coprire lividi e graffi causati dai suoi ‘entusiasti sostenitori’.