Feedpress.me - Trump ha parlato con Putin per negoziare la fine della guerra. Lo riferiscono diversi media americani, russi e ucraini

Leggi su Feedpress.me

Usa - tra cui la Cnn -- Interfax - e- Ukrainska Pravda -di una telefonata avvenuta tra il presidente Donalde il suo omologo russo Vladimirperla. Ad averlo annunciato è statoin persona, in un’intervista esclusiva rilasciata al New York Post a bordo dell’Air Force One, venerdì. Nell’intervista,