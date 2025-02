Ilfattoquotidiano.it - Trump ha parlato al telefono con Putin: “Mi ha detto che vuole vedere la gente smettere di morire”

Dei loro contatti anche negli anni della presidenza Biden si èmolto, senza mai avere reale conferma. Ma oggi, mentre si è in attesa di un incontro tra i due leader russo e americano, Donaldha fatto sapere di aver avuto una conversazione telefonica con Vladimir. E che il capo del Cremlino ha espresso la volontà di mettere fine alla guerra in Ucraina.Il tycoon ne hain un’intervista al New York Post, affermando che l’omologo russo “che lasmetta di”: “Tutti quei morti. Giovani, giovani, belli. Sono come i vostri figli, due milioni e per nessuna ragione”. Quando gli è stato chiesto quante volte abbia intrattenuto conversazioni col presidente della Federazione negli ultimi anni, però, l’inquilino della Casa Bianca ha preferito tenere l’informazione riservata: “Meglio che non lo dica”, si è limitato a rispondere, non precisando nemmeno se questa conversazione sia avvenuta prima o dopo il suo insediamento a gennaio.