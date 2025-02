Lettera43.it - Trump ha già parlato al telefono con Putin per negoziare la fine della guerra in Ucraina

Donald, che ha affermato di voler incontrare Vladimir, ha giàalcon l’omologo russo per cercare dilain. Lo detto lo stesso presidente americano al New York Post, durante un’intervista esclusiva a bordo dell’Air Force One. Alla domanda su quante volte i due leader hanno giàalha risposto: «È meglio che non lo dica». Sul tema, The Donald ha detto cheè preoccupato per l’alto numero di vittime sul campo di battaglia: «Vuole vedere le persone smettere di morire».: «Ho un piano concreto e per porrea questa maledetta» Vladimir(Getty Images).Nel corso dell’intervista,ha ribadito che lain«non sarebbe mai iniziata» se lui fosse stato presidente nel 2022 e di aver «sempre avuto un buon rapporto con», a differenza del predecessore Joe Biden, definito «un imbarazzo per la nazione».