Dilei.it - Trump cambia idea: “Non caccio il Principe Harry, ha già problemi con Meghan Markle”

Leggi su Dilei.it

Tra immigrati, dazi e il conflitto israelo-palestinese, Donaldha deciso di fare un passo indietro sul. Contrariamente a quanto dichiarato mesi fa in campagna elettorale, il Tycoon non favorirà l’espulsione del figlio di Re Carlo dagli Stati Uniti. Il Duca di Sussex, che si è trasferito oltreoceano nel 2020 dopo la Megxit, avrebbe mentito sull’utilizzo delle droghe in gioventù quando ha richiesto il visto americano.non caccia più ildagli Stati UnitiIl presidente Donaldha detto di “non essere interessato” a deportare, che attualmente risiede a Montecito, in California, con la moglie,. “Non voglio farlo”, ha affermatoal New York Post. “Lo lascerò stare. Ha già abbastanzacon sua moglie. Lei è terribile”.ha colto l’occasione per elogiare ilWilliam, il fratello maggiore dicon il quale ha avuto un incontro privato a Parigi lo scorso dicembre, nell’ambito della cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre-Dame.