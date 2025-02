Anteprima24.it - Truffe agli anziani, i Carabinieri rafforzano la prevenzione

Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Generale dell’Arma deiha avviato dalla scorsa estate una vasta campagna di sensibilizzazione contro le, diffondendo su tutto il territorio nazionale uno spot informativo con Lino Banfi e un Comandante di Stazione. Con un linguaggio semplice e diretto, il video illustra le strategie più comuni adottate dai truffatori e invita a mantenere alta l’attenzione, sottolineando l’importanza di contattare immediatamente il 112 in caso di sospetti.Anche in Irpinia questa campagna prosegue con determinazione e negli ultimi giorni ha registrato un ulteriore potenziamento grazie alla collaborazione di enti ed associazioni locali. Alle attività già consolidate, come gli incontri nelle chiese al termine delle funzioni religiose e nei centri di aggregazione frequentati d, si aggiunge ora una nuova iniziativa: la proiezione dello spot nelle sale cinematografiche.