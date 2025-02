Agi.it - Truffe 'a nome' di Crosetto, il ministro pronto a presentare l'esposto

AGI - Ildella Difesa, Guido, presenterà un-denuncia per sostituzione di persona e raggiro nei confronti degli ignoti truffatori che hanno cercato di truffare imprenditori e Vip chiedendo ingenti somme utilizzando la voce delriprodotta dall'Intelligenza Artificiale. È quanto trapela mentre la procura di Milano, che indaga sulla truffa internazionale con bonifici versati su conti esteri, si aspetta di ricevere nei prossimi giorni altre denunce dopo quelle dell'imprenditore Massimo Moratti e di altri Vip. Negli ultimi giorni sono infatti arrivate diverse segnalazioni alle forze dell'ordine in varie zone d'Italia. I truffatori, usando ildel, del suo staff o di un generale, richiedevano denaro per ottenere la liberazione di insistenti soldati o giornalisti vittime di sequestri segreti in Medio Oriente.