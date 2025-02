Ilfattoquotidiano.it - Truffa telefonica col nome di Crosetto, il ministro pronto a depositare la sua denuncia

In tre hanno giàto, presto probabilmente lo faranno anche altri. Di sicuro arriverà presto anche l’esposto deldella Difesa, Guido, che ha visto il suousato per mettere a segno unanei confronti di una serie di imprenditori e professionisti di rilievo. Usando anche un software che riproduceva la voce dell’esponente di Fdi, ignotitori chiedevano alle vittime cifre da capogiro per liberare fantomatici giornalisti rapiti in Medio Oriente. Almeno un imprenditore avrebbe versato quasi un milione di euro, in due bonifici.“La miaè già pronta”, ha detto all’Ansache, svelando il raggiro, ha messo in guardia molte persone ed evitato loro di cadere nella trappola deitori. Ladelipotizzerebbe la sostituzione di persona.