Truffa del falso Crosetto | dopo Moratti arrivano altre denunce vip

Si allarga l’inchiesta sulla banda delministro Guido, che avrebbe tentato dire almeno dieci grandi imprenditori italiani, riuscendo in un caso a ottenere un bonifico.Massimo, anche le famiglie Aleotti (gruppo Menarini) e Beretta (industria delle armi) hanno presentato denuncia alla procura di Milano, che indaga peraggravata.Il modus operandi della bandaLasi basava su una richiesta di fondi con la motivazione di liberare giornalisti italiani in ostaggio, facendo leva sulla recente attenzione per il caso di Cecilia Sala. Le vittime venivano contattate da un presunto staff del ministro della Difesa, che poi passava la comunicazione al finto, spesso accompagnato da un presunto generale dell’esercito.La promessa? Rimborso garantito attraverso la Banca d’Italia.