Truffa a nome Crosetto | Pronto esposto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.40 Il ministro della Difesa,, si appresta a depositare undenuncia per sostituzione di persona e raggiro nei confronti di ignotitori che hanno cercato di estorcere milioni di euro a imprenditori e personaggi Vip utilizzando la voce del ministro artefatta dall'Intelligenza Artificiale,con richiesta di finanziamento per consentire la liberazione di inesistenti giornalisti sequestrati in Medioriente. "La mia denuncia è già pronta",ha dettoche ha segnalato ladopo l'avvertimento di un 'bersaglio'.