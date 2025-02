Parmatoday.it - Trovano un cane investito in strada mentre rientrano dall'ospedale di Parma: salvato

Leggi su Parmatoday.it

Stavano rientrandodie quando hanno visto ilsotto la pioggia lungo la via Emilia, si sono fermati subito. I sanitari del 118, a bordo di un'ambulanza dell'Azienda Usl di Piacenza, hanno coperto l'animale per riscaldarlo. E' successo, come riporta IlPiacenza.