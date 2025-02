Sport.quotidiano.net - Trofeo BigMat Palastreto, foto e classifica della corsa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sesto Fiorentino, 9 febbraio 2025 – Grande successo per l'ottava edizione del, che ha visto oltre 350 podisti sfidarsi su un percorso di 13 km, attraversando le vie cittadine prima di affrontare le impegnative salite di Monte Morello. Un evento reso possibile grazie all'impegno di oltre 40 volontari, impegnati a garantire la sicurezza lungo il tracciato. Qui LALa gara ha preso il via e si è conclusa presso la sede dell'impresaFocardi e Cerbai, proseguendo la tradizione iniziata 37 anni fa con l’"Invernale di", storica competizione che aveva come punto di partenza la Casa del Popolo di Colonnata, sede originaria del GS Il Fiorino., leIl nome "" affonda le sue radici nella storia, richiamando la vicina Necropoli etrusca.