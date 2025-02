Sport.quotidiano.net - Treviso-Unahotels 90-94: colpo di Reggio in trasferta. La Nutribullet cade all'overtime

Emilia, 9 febbraio 2025 – Vittoria dal peso specifico altissimo per la, nonostante un brutto approccio alla gara, che espugna il PalaVerde dia seguito di un supplementare (il secondo consecutivo dopo quello in Bcl di martedi scorso contro i turchi del Petkimspor) e fa un gran passo avanti in chiave playoff. Riuscendoci nonostante per due quarti abbia dovuto fare a meno di Faried. Messo ko da una involontaria gomitata di Mazzola che gli ha procurato un forte trauma e una ferita all’arcata sopraccigliare, mentre era in gran spolvero. Ci hanno quindi pensato la classe del veterano Smith, unita al talento, discontinuo ma a tratti mortifero, di Winston, alla solidità di Barford e alle “bombe” di Cheatham nel supplementare, a portare il match nel porto di. Per tacere della gran prova difensiva di Faye.