Ilrestodelcarlino.it - Trentasei anni fa la storica promozione. Gli eroi del Cattolica di nuovo insieme

Era il 14 maggio 1989 e ilvinceva il derby contro la Savignanese, in uno spareggio fondamentale per salire dal vecchio campionato dia quello Interregionale. Una partita, giocata al Romeo Neri di Rimini, che giovedì sera ha ripreso vita; però questa volta attorno ad un tavolo per cena. Alcuni dei giocatori cattolichini che scesero in campi quel giorno si sono ritrovati tuttiper ricordare quel match e la fantastica annata che culminerà negliseguenti con altrettanti successi. "Quella partita finì 1 a 0 per noi, fu una gioia unica – racconta Domenico Montanari, allora vicepresidente dei giallorossi -. A fine stagione eravamo in testa a pari merito con la Savignanese a 40 punti, fu quindi necessario uno spareggio per designare la squadra che sarebbe salita di serie.