Lanazione.it - Trasferta delicata: "da ritmo alto"

Leggi su Lanazione.it

da prendere con le molle per la Zenith Prato nel girone D di serie D. I bluamaranto pratesi, infatti, oggi pomeriggio alle 14.30 andranno a far visita al Cittadella Vis Modena. Guardando la classifica quella odierno è a tutti gli effetti uno scontro diretto per provare ad evitare i play out, visto che la formazione modenese si trova appena 5 lunghezze avanti rispetto ai pratesi, con 28 punti frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. Una squadra costruita in estate con ben altre ambizioni, che però ha fatto molta fatica ad ingranare e a trovare la giusta continuità e che adesso veleggia a metà fra la lotta per evitare complicazioni e la zona play off. Di contro la Zenith Prato non arriva con l’organico al meglio a questa partita cosìe con molti elementi in condizioni non del tutto ottimali, seppur arruolabili almeno per frazioni di partita.