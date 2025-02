Ilrestodelcarlino.it - Tram a Bologna, rabbia in Santa Viola: “Senso unico per i lavori. In tutta la zona sarà il caos”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 9 febbraio 2025 – Da domani i residenti e i commercianti didovranno fare "un giro dell’oca" per spostarsi da casa o per arrivare al lavoro. L’ennesimo cambio di viabilità sulla via Emilia Ponente, che comporta una sola corsia percorribile ain direzione centro dal Pontelungo (lato centro) fino a via della Ferriera, getta nello sconforto chi, quotidianamente, deve transitare "lungo il cantiere a cielo aperto" in cui si è trasformata l’interain cui non c’è nessun cartello che annuncia la nuova modifica. Questo manda in confusione ancor di più i cittadini, uniti in ungrido: "La preoccupazione è alta e vogliamo essere ascoltati". L’allarme arriva dalle attività commerciali, quasi accerchiate daidele dalla chiusura del Pontelungo, e anche dai residenti, che avanzano proposte per gestire al meglio questa fase per "rendere la mobilità più fluida e accessibile a tutti".