Tragedia sulla Cilentana: muore il 54enne di Marina di Camerota coinvolto nell'incidente

SALERNO – È deceduto questa mattina all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno ildidi, vittima del grave incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio lungo la Strada Statale 18, nel tratto tra Centola e Poderia.Le condizioni dell’uomo erano apparse da subito disperate ai sanitari accorsi sul luogo dello scontro. Dopo essere stato estratto dalle lamiere del suo Fiat Doblò grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, era stato trasportato d’urgenza in eliambulanza al nosocomio salernitano, dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita. Numerose trasfusioni di sangue erano state effettuate nel disperato tentativo di stabilizzarlo, spingendo la comunità dia mobilitarsi in una gara di solidarietà per donare il sangue necessario. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano.