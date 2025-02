Thesocialpost.it - Tragedia in Messico: autobus si scontra con un camion e prende fuoco, almeno 41 morti

TABASCO – Una terribilesi è consumata nel sud del, dove41 persone hanno perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto une un. Lo ha reso noto il governo dello Stato di Tabasco, confermando il pesante bilancio dell’incidente avvenuto nei pressi della cittadina di Escárcega.Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe perso il controllo e il suo rimorchio si sarebbeto con il bus, partito da Cancún e diretto a Tabasco con 48 passeggeri a bordo. L’impatto è stato devastante e ha provocato un incendio che ha reso ancora più drammatica la situazione.Le cause dello schianto non sono ancora chiare, e le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Intanto, squadre di soccorso e vigili delhanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e recuperare i corpi delle vittime.