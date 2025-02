Lanazione.it - Tragedia al deposito Eni: domani una serata di riflessione al circolo

A due mesi dalladelEni di via Erbosa, costato la vita a cinque lavoratori, il Partito Democratico di Calenzano organizza,alle 21,15 alla Casa del popolo di Calenzano in via Puccini, unadisu quanto accaduto. In particolare, saranno all’ordine del giorno la sicurezza sui luoghi di lavoro, il ruolo e la posizione dell’impianto nella Piana fiorentina (secondo l’amministrazione calenzanese totalmente incompatibile con il contesto attuale) e il futuro di questo spazio che, dall’esplosione dello scorso 9 dicembre, rappresenta una forte preoccupazione per la comunità calenzanese. Al dibattito interverranno l’assessore regionale con delega all’Ambiente Monia Monni, il consigliere regionale Fausto Merlotti e Elena Aiazzi del coordinamento della Piana della segreteria Cgil.