Tragedia a Istanbul | muore Mattia Ahmet Minguzzi il figlio dello chef Andrea accoltellato in un mercato

piange la morte di, il 14enneitalianoe della violoncellista turca Yasemin Akincilar, che è deceduto dopo giorni di agonia in ospedale. Il giovane era statoil 24 gennaio neldi Kadikoy, sulla sponda anatolica della città, durante un’aggressione brutale ripresa dalle telecamere di sicurezza.Un litigio nato per un nullaLa mattina dell’aggressione,si era recato alcon un amico per comprare attrezzature e vestiti per lo skateboard, la sua grande passione. Mentre si aggirava tra le bancarelle, ha incrociato un 15enne, che gli avrebbe rivolto un commento ironico: «Sei molto bello».avrebbe risposto con un semplice: «Scusami, fratello», ma la replica dell’altro è stata sprezzante: «E io e te come saremmo fratelli?».